Milliarden-Paket: Bund will Familien ab 2019 entlasten

BerlinMit einem milliardenschweren Entlastungspaket sollen Familien in Deutschland vom nächsten Jahr an 200 Euro und mehr zusätzlich in der Tasche haben. Dazu will das Bundeskabinett am Mittwoch einen Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) beschließen. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro wird ab 2019 um 9,36 Prozent entlastet, das bedeutet für sie 251 Euro mehr im Jahr. Die gesamte Entlastungssumme soll bei 9,8 Milliarden Euro liegen.