Milliardenforderungen an den Bund Olaf Scholz und die 16 Erpresser

Auch bei ihrem jetzigen Treffen in Hannover haben die Ministerpräsidenten eine Agenda an milliardenschweren Forderungen an den Bund: für ein günstiges Ticket beim öffentlichen Personenverkehr, für Wohngeldbezieher, für Flüchtlingskosten, zur Rettung von Krankenhäusern und kommunalen Stadtwerken etc. pp. Meist handelt es sich um originäre Aufgaben und Pflichten der Länder, die diese in unserem föderalen Staat auch finanzieren müss(t)en.