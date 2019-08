Milliardenüberschüsse: Eigentümerverband Haus & Grund fordert Abschaffung der Grundsteuer

Nach Ansicht von Warnecke ist die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form sozial nicht gerecht: Für Immobilien in ärmeren Städten wie Duisburg falle derzeit mehr Grundsteuer an, weil die Kommunen das Geld dringend brauchten und deswegen hohe Hebesätze haben. Eine Villa am Starnberger See würde hingegen recht niedrig besteuert, weil die Kommune reich sei und einen niedrigen Hebesatz habe. An diesem Umstand ändere auch die aktuelle Reform nichts. Durch die Grundsteuerreform entstünde aber mehr Bürokratie, sagte der Branchenvertreter. „Da wäre es besser, auf die Grundsteuer ganz zu verzichten.“ Bei Haus & Grund sind bundesweit rund 900.000 Immobilieneigentümer Mitglied.