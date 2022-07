Millionäre kaufen goldene Pässe „Der Mobilitätsadel schwebt im Privatjet über Grenzen hinweg“

WirtschaftsWoche: Herr Mau, angesichts von Corona, Krieg und Klimawandel flüchten immer mehr superreiche Menschen in vermeintlich sicherere Länder: Aus Russland werden bis Ende des Jahres mehr als 15.000 Millionärinnen und Millionäre wegziehen, aus China wollen sich rund 10.000 Superreiche verabschieden, aus Indien werden 8.000 so genannte High Networth Individuals abwandern, zeigt eine Studie der Beratungsfirma Henley & Partners. Welche Folgen hat diese Migration der Millionäre?

Steffen Mau: Diese Flucht der Superreichen ist kein neues Phänomen, aber die Dimension könnte noch größer werden durch den russischen Krieg in der Ukraine, die strikten Lockdowns in China und Hitzerekorde in Indien. Die Zahlen spiegeln auch die zunehmende Ungleichheit wider: Wenn’s ums Geld der Menschen geht, ist Mobilität über Grenzen hinweg willkommen. Wenn’s ums Überleben der Menschen geht, dann werden Grenzen immer strikter geschlossen.