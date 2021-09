Millionen an Rückforderungen Die Coronahilfen werden für viele Unternehmen zum Bumerang

Relevanter sei aber der zweite Teil der Prüfungen: Dabei wird kontrolliert, ob die erhaltenen Mittel, in der Regel zwischen 5.000 bis 9.000 Euro – in der Spitze jedoch sogar bis zu 50.000 Euro in Sonderfällen -, wirklich zweckgerecht verwendet worden sind. Solche Prüfungen werden oft von Banken angestoßen. Bei Auffälligkeiten, etwa der Einzahlung von Corona-Soforthilfen auf Privatkonten oder einem stillgelegten Konto, meldeten diese einen Verdachtsfall an die Staatsanwaltschaft oder die für Geldwäscheverdachtsfälle zuständige Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU).