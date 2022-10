Minderheiten Bundesbeauftragter beklagt Rassismus gegen Sinti und Roma

24. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Mehmet Daimagüler ist Antiziganismusbeauftragter der Bundesregierung. Bild: Bild: dpa

Der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung hat eine tiefgreifende Diskriminierung der Sinti und Roma in Deutschland angeprangert. „Wir haben eine rassistische Unterscheidung in den Bereichen Polizei und Justiz, Bildung, Wohnungsmarkt und Sozialverwaltung”, sagte der Beauftragte Mehmet Daimagüler der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Völkermord der Nationalsozialisten an den Sinti und Roma sei nicht aufgearbeitet. Deshalb plane er für kommendes Jahr eine Wahrheits- und Versöhnungskommission.