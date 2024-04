Minderheiten Internationaler Roma-Tag: Antiziganismus angeprangert

Daimagüler mahnte bezüglich der aktuellen Situation für die Sinti und Roma: „Wir ehren die Toten und entehren am nächsten Tag die Lebenden. Wir achten die Toten und verachten ihre Nachkommen. Und das geht einfach nicht.“ Er kritisierte zudem, dass es erst in diesem Jahr den ersten Empfang in einem Bundesministerium anlässlich des internationalen Roma-Tages am 8. April gebe. Dies hätte auch schon vor 30 Jahren stattfinden könne. „Wir müssen eingestehen, dass wir in der Vergangenheit blind für vieles waren, aber es ist keine Entschuldigung dafür, blind zu bleiben.“