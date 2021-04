Mindestbesteuerung Scholz’ Weltsteuer – und das Kleingedruckte

Mehrfach hat Olaf Scholz bereits den Durchbruch bei seinem Lieblingsprojekt verkündet. Vor einem Jahr, vor zwei Jahren auch schon, eigentlich bei jeder größeren Tagung des Internationalen Währungsfonds oder der führenden G20-Staaten. Nun könnte es endlich klappen mit der Mindestbesteuerung von Konzernen. Immerhin plädiert die neue US-Finanzministerin Janet Yellen dafür. Und Amazon-Chef Jeff Bezos will plötzlich auch. Was also soll noch schiefgehen? Eigentlich nichts! 140 Länder werden feierlich unterschreiben, einem exzessiven Steuerwettbewerb abzuschwören.