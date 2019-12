Mindestlohn CDU-Politiker wollen Arbeit der Mindestlohnkommission reformieren

Er machte am Montag vor dem CDU-Präsidium in Berlin die von den Tarifpartnern besetzte Mindestlohnkommission für einen zu niedrigen Mindestlohn verantwortlich. „Die Wahrheit ist, dass die Mindestlohnkommission in den letzten Jahren nur die Lohnerhöhungen bedacht, aber alle anderen Fragen ignoriert hat“, sagte Laumann. Auch der CDU-Parteitag habe beschlossen, dass es so nicht weitergehen könne.