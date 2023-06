Mindestlohn in Deutschland 2023 Neue Erhöhung: So hat sich der Mindestlohn seit seiner Einführung entwickelt

Der gesetzliche Mindestlohn ist 2022 auf 12 Euro gestiegen. Dieser Erhöhung hatte der Bundestag am 3. Juni 2022 zugestimmt. Zuvor war der Mindestlohn in Deutschland zunächst zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro gestiegen. Nun werden bereits Stimmen für eine weitere Erhöhung laut: Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern legte heute in Berlin ihren Vorschlag für die künftige Höhe des Mindestlohns vor. Jeweils zum Januar der beiden kommenden Jahre soll es erneut deutliche Erhöhungen des Mindestlohns in Deutschland geben.