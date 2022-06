Mindestlohn in Deutschland steigt auf 12 Euro So hat sich der Mindestlohn seit 2015 entwickelt

Nun steht es fest: Der Mindestlohn steigt noch in diesem Jahr auf 12 Euro. Der Bundestag hat dieser Erhöhung am 3. Juni 2022 zugestimmt. Somit steigt der Mindestlohn in Deutschland zunächst zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Diese Erhöhung wird aber nur von kurzer Dauer sein, denn am 1. Oktober 2022 klettert der Betrag weiter auf 12 Euro pro Stunde.