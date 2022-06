Mindestlohnerhöhung beschlossen 4 Halbwahrheiten über Minijobs – und was von ihnen zu halten ist

Bislang lag die Grenze für einen Minijob, eine sogenannte geringfügige Beschäftigung, bei 450 Euro monatlich. Nun steigt die Schwelle auf 520 Euro und wird an die Lohnuntergrenze gekoppelt: eine Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zum jeweils geltenden Mindestlohn ergibt die Minijobschwelle. Arbeitnehmer bezahlen bis zu dieser Summe keine Lohnsteuer, es fallen auch keine Abgaben für Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung an. In die Rentenkasse einzuzahlen, ist freiwillig. Es gilt also: brutto für netto.