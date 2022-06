Mindestlohnerhöhung beschlossen 4 Halbwahrheiten über Minijobs – und was von ihnen zu halten ist

In diesem Punkt sind sich Schäfer und Bruckmeier einig: Die Minijobfalle wird entschärft; also der Effekt, dass Menschen, auch wenn sie es wollten, nicht in eine sozialbersicherungspflichtige Beschäftigung wechseln. Allerdings mit einer Einschränkung: Das gilt vor allem für Alleinstehende, die nur ihr Minijob-Einkommen beziehen.