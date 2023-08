Mini-Solarmodule So will Habeck die Hürden für Balkonkraftwerke endlich senken

Bisher gleicht ihr Beitrag zur Energiewende nicht einmal dem einer kleinen Taschenlampe angesichts von taghellen Flutlichtern in einem Stadion. So genannte Balkonkraftwerke, also Solarmodule, die am heimischen Sonnen-Balkon montiert werden, tragen nach Branchenschätzungen bislang eher wenig zur Energieerzeugung in Deutschland bei.



Etwa zehn Prozent des Strombedarfs stammen aktuell zwar von allen Photovoltaik-Anlagen, die Sonnenkraft in Strom umwandeln. Doch davon erzeugen die Balkonkraftwerke wiederum nur 0,1 Prozent.