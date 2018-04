Minikameras: Bundesgerichtshof prüft Verwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen

Karlsruhe, MagdeburgDie Verwertbarkeit der Aufnahmen von Auto-Minikameras als Beweis vor Gericht prüft der Bundesgerichtshof (BGH). Das höchste deutsche Zivilgericht verhandelte am Dienstag in Karlsruhe einen Fall aus Sachsen-Anhalt (VI ZR 233/17). Ein Autofahrer will seine Unschuld an einem Unfall in Magdeburg anhand der Aufzeichnungen seiner Dashcam beweisen – doch weder das Amts- noch das Landgericht Magdeburg berücksichtigten diese.