Minister zu Besuch in Moskau: Altmaier bringt in Russland Ukraine-Friedensprozess zur Sprache

Moskau/KiewBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt bei seinem Besuch in Moskau eine Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen an. Auch Russland habe ein Interesse daran, dass bestehende Spannungen abgebaut werden und der Ukraine-Friedensprozess wieder in Gang gesetzt werde, sagte Altmaier am Montag auf dem Flug von Kiew nach Moskau. Dazu seien Anstrengungen auf russischer wie ukrainischer Seite notwendig.