Ministerposten: Verbraucherschutz ist in der GroKo noch unbesetzt

Beispiel: Netzpolitik und Digitalisierung. Müller traut Aussagen im Koalitionsvertrag wie „Wir wollen den flächendeckenden Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 erreichen“ nicht. „Die Versprechungen der Politik, was an digitaler Infrastruktur geliefert werden soll, füllen inzwischen Bände und Regale, sie sind bisher immer nicht eingehalten worden“, sagte er. Insofern sei hier ein „gesundes Misstrauen“ angesagt. Dass jetzt viel Geld investiert werden soll, sei zwar positiv, so Müller. Doch rechne er noch für kontroverse Diskussionen beim angekündigten Rechtsanspruch auf schnelles Internet.