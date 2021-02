Ministerpräsident Niedersachsens Weil warnt vor dritter Coronawelle: „Das wäre der Worst Case“

Am Mittwochabend hatten Bund und Länder die Verlängerung der Coronamaßnahmen beschlossen. Weil will nun zügig „Klarheit über die weitere Perspektive“ geben, sagte er im WirtschaftsWoche-Interview: „Es muss bis Anfang März ein Konzept geben, im Rahmen dessen aus den bekannten Fakten transparent abgeleitet wird, was möglich ist und was nicht. Das kann je nach Lage Öffnung bedeuten oder, wenn nötig, leider auch weitere Einschränkungen.“