Ministerpräsidentenkonferenz Die Beschlüsse gegen die Omikron-Variante

Bund und Länder fordern die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Strom- und Wasserversorger sowie Polizei, Feuerwehr und Gesundheitswesen auf, ihre jeweiligen betrieblichen Pandemiepläne umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können. Der neu eingerichtete Krisenstab werde dies unterstützen.

Kontakte

Die geltenden Kontakteinschränkungen für Ungeimpfte bleiben in Kraft. „Um die neue Welle mit der Omikron-Variante zu bremsen, sind weitere Beschränkungen der Kontakte auch für Geimpfte und Genese nötig“, heißt es in dem Beschluss. Mit Blick auf Silvester gilt ab dem 28. Dezember, dass private Zusammenkünfte nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sind. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen. Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die Kontakteinschränkungen für Ungeimpfte: Begrenzung auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts. An Silvester und Neujahr gilt ein Versammlungsverbot sowie ein Verkaufsverbot von Feuerwerk. Spätestens ab dem 28. Dezember sollen Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen werden. Zugleich fordern Bund und Länder die Bevölkerung auf, „die Weihnachtsfeiertage verantwortungsbewusst zu begehen“.