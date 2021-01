„Mir bricht das Herz“ Merkel warnt vor dritter Welle

Derzeit biete sich ein gespaltenes Bild, sagt so die Kanzlerin. Auf der einen Seite gehe die Zahl der Neuinfektionen zurück und auch die Auslastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern nehme ab. „Die Lage entspannt sich und das zeigt, dass die Mühe sich lohnt“, unterstreicht Merkel. Andererseits gibt es noch „erschreckend hohe Todeszahlen, heute allein über tausend Menschen“, viele davon in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Und dann kommt ein sehr emotionaler Satz für die sonst so nüchterne Krisenmanagerin Merkel. „Mir bricht das Herz, wenn ich sehe wie viele Menschen dort in Einsamkeit sterben“.