Missbrauch von Nutzerdaten: Hamburger Datenschützer erwägt Bußgeldverfahren gegen Facebook

Angesichts dieser Summe werde sich das Unternehmen gut überlegen, ob es die geltenden Regeln einhalte, erklärte Justizministerin Katarina Barley (SPD) am Dienstag bei einer Veranstaltung in Berlin. Die von Cambridge Analytica betriebene politische Manipulation mit persönlichen Facebook-Nutzerdaten sei eine „gefährliche Situation“. „Am Ende muss man die Leute, den Konzern an den Hammelbeinen greifen, da wo es wehtut“, so Barley. Und das seien die in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehenen Bußgelder.