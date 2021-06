Mit Wumms aus der Corona-Krise Ein Jahr nach Konjunkturpaket: Arbeitgeber und Gewerkschaftsbund für Reformen

03. Juni 2021

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, fordert von der Bundesregierung, noch mehr nachzulegen. Bild: dpa Bild:

Am 3. Juni 2020 beschließen die Spitzen der Koalition ein Milliarden-Konjunkturpaket, um die Wirtschaft in der Coronakrise anzukurbeln. Wirtschaft und Gewerkschaft mahnen nun weitere Schritte an.