Mitarbeiter wurden schon informiert MV Werften melden Insolvenz an

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung hatte erst im vergangenen Jahr grünes Licht für 300 Millionen Euro an Staatshilfen gegeben. Danach wollten die MV Werften ihre Restrukturierung angehen. Die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund gehören seit 2016 dem börsennotierten Glücksspiel- und Kreuzfahrtkonzern Genting. Der Einbruch des Geschäfts mit Kreuzfahrten in der Corona-Krise hatten den Mutterkonzern in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.



Mehr zum Thema: Showdown an der Ostseeküste: In den nächsten Tagen entscheidet sich das Schicksal der MV Werften. Der Mutterkonzern Genting drängt auf millionenschwere Staatshilfen, um das weltgrößte Kreuzfahrtschiff fertig zu bauen.