SPD stimmt für Große Koalition

Die SPD will nach Angaben von Scholz je zur Hälfte weibliche und männliche Minister in eine künftige Regierung entsenden. In den kommenden Tagen werde man sich wie geplant Zeit für die Aufstellung der Ministerliste nehmen. Unter den insgesamt sechs Ressortchefs würden einige schon amtierende sein, andere kämen neu hinzu. Scholz selbst gilt als gesetzt für das Amt des Finanzministers und als Vizekanzler. Außerdem kann die SPD unter anderen das wichtige Außenministerium und das Ressort Arbeit/Soziales besetzen.