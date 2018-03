Mitgliederentscheid: Für die SPD starten die Stunden des Zitterns

BerlinAn diesem Samstagnachmittag treffen im Willy-Brandt-Haus brisante Unterlagen ein. Per Lastwagen werden die Stimmzettel gebracht, auf denen in den vergangenen Tagen und Wochen die SPD-Mitglieder angekreuzt haben, ob sie einer Neuauflage der Großen Koalition zustimmen. Mehr als 463.000 Genossen durften an dem Votum teilnehmen, die Beteiligung soll hoch sein. Rund 120 ehrenamtliche Helfer werden in der SPD-Zentrale nun auszählen. Am Sonntagmorgen soll das Ergebnis verkündet werden.