Mittel gegen die Krise Kabinett verlängert Kurzarbeit-Hilfen bis 2021

Seit März 2020 wurden bundesweit rund 620.000 Personen arbeitslos. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf rund 2,95 Millionen. Im April waren rund 6 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit – ein Rekord. Der Arbeitsausfall nimmt seither langsam wieder ab. „Doch der Anteil an Beschäftigten in Kurzarbeit ist immer noch deutlich höher als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009“, so der Regierungsentwurf.