Die deutsche Angst bremst Vermögensbildung aus

Fatal erscheint angesichts dessen, dass 76 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben keine Aktien, Anleihen oder Fondsanteile besitzen. Die Antworten auf die Frage, wie sie 10 000 Euro anlegen würden – unter der Auflage, dass sie zehn Jahre lang nicht an das Geld kämen - offenbaren ein tiefes Misstrauen gegen Aktien: Nur 15 Prozent der Befragten würden das Geld in Aktien anlegen, 33 Prozent würden Gold kaufen, 29 Prozent ließen das Geld einfach auf dem Konto liegen. Mit dem Begriff „Aktie“ verbinden 42 Prozent „Risiko“ und ebenso viele „Spekulation“. Nur neun Prozent denken dabei an „Gewinn“ und ganze zwei Prozent an „Altersvorsorge“.