Mittelständler über Robert Habecks Wirtschaftspolitik „Wir wollen nicht abwandern. Oder zusperren. Aber wir können nicht ewig warten“

Was hat der Minister Ihnen geantwortet?

Robert Habeck hat gut zugehört und war sehr verständnisvoll. Ich habe auch wahrgenommen, dass er selbst für den Bestand von Industrien kämpft und in der Koalition dafür wirbt. Er möchte ja beispielsweise eine Industriestrompreis durchsetzen. Bei uns an der betrieblichen Basis kommt aber dennoch vor allem Uneinigkeit an. Der Kanzler und die FDP sträuben sich gegen das Konzept. Und die Chefin der Wirtschaftsweisen glaubt, dass Gießereien und andere energieintensiven Branchen hier einfach keinen Wettbewerbsvorteil mehr werden ausspielen können. Tja, was gilt denn nun?