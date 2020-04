Mittelstand in der Coronakrise: Familienunternehmer fordern wöchentliche Prüfungen der Politik

Eben-Worlee war einer der Teilnehmer des Verbändegesprächs mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, das am Freitagnachmittag stattfand. „Weil jeder Tag zählt, ist es umso wichtiger, dass das Corona-Kabinett sich mindestens einmal in der Woche mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Geschehnisse und notwendigen Handlungen austauscht, nicht erst wieder Ende April“, sagte der Verbandschef, der selbst ein Unternehmen in Hamburg führt.