Mobilfunk Scheuers Funkloch-Amt kommt - trotz Gefälligkeitsgutachten

In der an Irrungen und Wirrungen reichen Amtszeit von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist diese Episode ein besonderes Schmankerl. Es geht um eine neue Behörde, mit deren Hilfe der CSU-Politiker die verbliebenen Funklöcher in Deutschland schließen will. Und um den Vorwurf, dass Scheuer und sein Ministerium es sich wieder einmal ein bisschen zu einfach machen.