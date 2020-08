Mobilfunkbehörde Keine Erklärung unter dieser Nummer

In diesem Gutachten kamen die externen Berater vor einigen Wochen zu dem Ergebnis, dass es am günstigsten wäre, die MIG bei der Bundesnetzagentur anzusiedeln. Sie empfahlen aber dennoch, die Behörde als Tochtergesellschaft der bundeseigenen Maut-Firma Toll Collect zu gründen.



Die entsprechenden Passagen in der Untersuchung lesen sich wie ein Gefälligkeitsgutachten. Denn bereits Ende 2019 hatte sich die Bundesregierung für die Toll-Collect-Lösung entschieden. „Dass Minister Scheuer hier gezielt nicht die wirtschaftlichste Variante auswählt, verstößt gegen die Bundeshaushaltsordnung“, kritisiert Kindler.



Der Bund will bis 2025 Funklöcher schließen. So weit, so Konsens. Doch der zuständige Minister Andreas Scheuer plant dafür eine eigene Behörde und wählt nicht die günstigste Option. Schon ist es mit der Einigkeit vorbei.