Mobilfunknetz „Zweiten Fall Nordstream verhindern“: Innenministerium warnt vor China im 5G-Netz

Inzwischen sollen mehr als 59 Prozent des deutschen 5G-Netzes mit Huawei bestückt sein, im Berliner Regierungsvierteles soll sogar 100 Prozent Huawei stecken. Doch ob, wann und wie chinesische Hersteller aus dem Netz entfernt werden müssen, darüber gibt es Streit in der Ampel-Koalition. Umso bemerkenswerter bringt sich das Innenministerium nun mit seiner drastischen Warnung in Stellung.



Eine so genannte „Smoking Gun“, also einen Beweis für Sabotage oder Spionage durch Huawei und ZTE, hat die Bundesregierung zwar nicht. Die Hersteller betonen selbst, angeblich alle Sicherheitskriterien zu erfüllen, sie haben auch alle technischen Sicherheitstest durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestanden. Die Nachrichtendienste warnen jedoch immer wieder vor Naivität gegenüber der Volksrepublik.