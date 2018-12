Mobilfunkstandard 5G-Mobilfunk – Netzagentur warnt Bundesministerien vor Roamingpflicht

In der Bonner Regulierungsbehörde heißt es nun, ein lokales Roaming wäre „technisch sehr aufwendig und damit schwer umsetzbar“. So eine Pflicht würde zu erheblichen Unsicherheiten führen, heißt es in dem Schreiben: „Mit Blick auf diese Unsicherheiten ist fraglich, ob und in welchem Umfang ein Netzbetreiber in den weiteren Netzausbau – insbesondere im ländlichen Raum – investieren wird, wenn er im Nachhinein Wettbewerber auf sein Netz lassen muss.“