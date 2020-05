Mobilfunkstandard: Röttgen gegen Huawei-Beteiligung bei deutschem 5G-Ausbau

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, fordert wegen der Erfahrungen in der Coronakrise den Ausschluss des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland. „Wir haben die Erfahrung gemacht, welche Folgen es haben kann, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, einfache Produkte wie Gesichtsmasken herzustellen, sondern dabei auf Länder wie China angewiesen sind“, sagte der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“.