Mobilität: Bahn schlägt Alarm: Schienennetz ist überlastet und braucht Generalsanierung

„Noch nie gab es auf dem deutschen Streckennetz so viele Baustellen wie heute.“ Der Modernisierungsbedarf werde aber in den nächsten Jahren weiter steigen. „Es braucht ein grundsätzliches, ein radikales Umsteuern. Ein weiter so ist definitiv keine Alternative.“ Das Pünktlichkeitsziel von 80 Prozent im Fernverkehr werde man verfehlen und „signifikant davon weg sein“.