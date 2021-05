Mobilität Umfrage: Jeder zweite Nutzer von Inlandsflügen erwägt nun die Bahn

Etwa jeder zweite Nutzer von Inlandsflügen erwägt laut einer Forsa-Umfrage, zum Schutz der Umwelt auf die Bahn umzusteigen. Aus dem am Sonntag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer geht hervor, dass 56 Prozent der Befragten, die in den vergangenen fünf Jahren per Inlandsflug reisten, überlegen, die Flügen durch die Bahn zu ersetzen. Für 42 Prozent komme dies eher nicht infrage.