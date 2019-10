Mobilität Wie die FDP beim autonomen Fahren Druck macht

Im politischen Berlin ist in diesem Herbst die Zeit der Halbzeitbilanzen angebrochen. Was hat die große Koalition in der ersten Hälfte der Legislatur bereits umgesetzt? Und was nicht? Die einen sagen, die Regierung sei besser als ihr Ruf. Die anderen können darüber nur lachen. Doch trotz all der Zwischenergebnisse findet ein Satz aus dem Koalitionsvertrag derzeit kaum Beachtung – obwohl er für die Zukunft des wohl wichtigsten deutschen Industriezweigs entscheidend ist: für die Automobilbranche.