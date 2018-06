Mobilitätswende: SPD mahnt Kommission zum Klimaschutz für Verkehr und Gebäude an

BerlinVor der Einsetzung der Kommission für den Kohleausstieg hat die SPD vergleichbare Gremien für die Bereiche Verkehr und Wohnen angemahnt. „Beim Thema Mobilitätswende halte ich uns noch für völlig am Anfang stehend“, sagte der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch am Dienstag in Berlin. Das geplante Klimaschutzgesetz komme nicht nur mit dem Energiesektor aus. „Dass im Mobilitätssektor sich eher weggeduckt wird, das wird dann ein böses Erwachen auslösen.“ Er appelliere daher an die Minister für Verkehr und Bau, Andreas Scheuer und Horst Seehofer (beide CSU), ähnlich vorzugehen, wie es nun für den Kohleausstieg geplant sei.