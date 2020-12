Modellrechnung Viele Schulen in Deutschland dürften auch in den kommenden Jahren einen Lehrermangel haben

Viele Schulen in Deutschland dürften in den nächsten Jahren weiterhin mit einem Lehrermangel zu kämpfen haben. Wie aus den am Freitag von den Kultusministern der Länder vorgelegten aktuellsten Modellrechnungen bis 2030 hervorgeht, bleibt die Lage vor allem im Sekundarbereich I – also oberhalb der Grundschule – angespannt. Hier wird mit „durchgehenden Engpässen“ gerechnet.