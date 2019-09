Modellstadt für Mobilität „Ein bisschen gespenstisch“

Das Thema Verkehr wird in Umfragen in Hamburg teilweise als das wichtigste angesehen. Die Befragten sagen dann, dass die Verkehrssituation schlechter geworden ist. Stimmt das?

Es gibt auch andere Studien. In einer aktuellen Untersuchung wurde festgestellt, dass ein schlechter Tag in Hamburg einem normalen Tag in München entspricht. Grundsätzlich nehmen die Stauprobleme mit der Größe der Stadt zu, weil immer noch ein zu großer Anteil der Wege mit dem Auto zurückgelegt wird.



Was ist Ihr Rezept gegen Staus?

Es gibt einen Zielkonflikt: Auf der einen Seite müssen wir Straßen und Brücken sanieren, Leitungen verlegen und ein neues Fernwärmenetz bauen. Auf der anderen Seite soll der Verkehr fließen. Wir lösen diesen Konflikt, in dem wir die Baustellen umfassender koordinieren, also auch die kleinen Baustellen mit einbeziehen. Und wir wollen alle Unternehmen, die im Straßenraum arbeiten, über eine digitale Plattform vernetzen. Damit können alle Arbeiten in einer Straße, die in den kommenden Jahren geplant sind, frühzeitig koordiniert und in einer Baustelle zusammengelegt werden. Das verringert die Kosten und die Zahl der Baustellen.