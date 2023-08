Mogelpackung Klimafonds Steigende CO2-Abgabe, aber zum Ausgleich kein Energiegeld in Sicht

Es ist ein großes, uneingelöstes Versprechen der Klimapolitik und könnte die Regierung am Ende schwer in Misskredit bringen: Einerseits erhöht die Koalition in Jahresschritten die CO2-Abgabe, die fällig wird, wenn jemand an der Säule Benzin zapft oder Gas und Öl zum Heizen kauft. Andererseits fließt dieses Geld nicht als Energie- bzw. Klimageld zurück an die Menschen, die so nach dem Willen des Koalitionsvertrages pro Kopf entlastet und beim Umstieg auf andere Energiequellen unterstützt werden sollten.