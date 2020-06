Monopol-Experte im Interview Musk fordert Amazon-Zerschlagung: „Marktmacht ist nicht verboten“

„Monopole sind unrecht!“, wetterte Elon Musk auf Twitter und forderte sogleich die Zerschlagung des Online-Versandhändlers Amazon: „Es ist an der Zeit, Amazon aufzuspalten“, schrieb der 48-Jährige am Donnerstag. Mit dem erzürnten Tweet reagiert der Tesla-Chef auf den Twitter-Beitrag eines Autoren, der angibt, Amazon lehne es ab, sein Buch zum Verkauf anzubieten. In dem Werk setzt dieser sich kritisch mit den Lockdown-Strategien in der Coronapandemie auseinander. Musk ist ein großer Kritiker der Ausgangsbeschränkungen, wegen der unter anderem auch Teslas Produktion zwischenzeitlich gestoppt werden musste. Ende April hatte er die Lockdown-Maßnahmen sogar als „faschistisch“ bezeichnet. Die Tech-Milliardäre Musk und Jeff Bezos sind in einigen Geschäftsbereichen Rivalen, sie konkurrieren vor allem mit ihren Weltraumfirmen SpaceX und Blue Origin. Zudem stützt Amazon den Tesla-Kontrahenten Rivian als Investor.