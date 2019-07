Morddrohungen per Mail Wer steckt hinter adolf.hitler@nsdap.de?

Nima Lirawi sitzt nachdenklich in einem Café in München. Erinnerungen an eine Zeit vor fast eineinhalb Jahren sind wieder aufgerissen, die der CSU-Politiker schon fast eingemottet hatte. Im März vergangenen Jahres hatte er eine Mail vom Absender adolf.hitler@nsdap.de erhalten. Der Absender drohte ihm mit „Deportation“ in ein KZ. Gezeichnet war das Schreiben mit „Reichskanzler".