Mordfall Lübcke: CDU-Spitze gibt AfD indirekt Mitverantwortung für Tod Walter Lübckes

BerlinDie CDU-Spitze hat der AfD indirekt Mitverantwortung an der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gegeben. Lübcke sei nach allem, was man wisse, Opfer rechtsextremer Gewalt geworden, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entschließung, die am Montag einstimmig von Präsidium und Vorstand verabschiedet wurde.