München Bayerische Opposition fordert Spenden-Razzia bei der CSU

04. April 2023 | Quelle: dpa

Die CSU-Zentrale in München. Bild: Bild: dpa

Bei der Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags zum Nürnberger Zukunftsmuseum rücken die Geldspenden des Vermieters der Immobilie, Gerd Schmelzer, an die CSU in den Fokus. SPD, Grüne und FDP beantragten am Montagabend die Durchsuchung der CSU-Parteizentrale in München. Die drei Fraktionen vermuten dort Unterlagen zu bisher unbekannten Zuwendungen des Nürnberger Unternehmers. Die Opposition verlangt nun vom Ermittlungsrichter am Amtsgericht München die Beschlagnahmung. Die CSU reagierte empört.