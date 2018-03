Münchener Sicherheitskonferenz: EU soll als Vorbild für Nahost dienen

Aus diplomatischen Kreisen arabischer Golfstaaten erfuhr das Handelsblatt indes, dass es dennoch in wenigen Monaten zu einer Lösung der Katar-Blockade kommen könnte: Präsident Trump werde Mitte März den Emir Tamim in Washington empfangen, Anfang des Monats bereits den Kronprinzen der VAE, Mohammed bin Zayed. Trump versuche, alle Beteiligten an einen Tisch in Washington zu rufen, und so die momentan zersplitterte arabische Front wieder zu einen.