Münchener Sicherheitskonferenz: Ukraine-Spitzentreffen soll an Gabriel gescheitert sein

MünchenDie Absage des ersten Außenminister-Treffens zur Ukraine-Krise seit einem Jahr sorgt für Diskussionen. Im Zentrum steht die Frage, ob Bundesaußenminister Sigmar Gabriel das Gespräch mit seinen Amtskollegen aus Russland, Ukraine und Frankreich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz platzen ließ, um nach der Freilassung des deutsch-türkischen „Welt“-Journalisten Deniz Yücel an einer Pressekonferenz im Newsroom der Zeitung in Berlin teilnehmen zu können. Die „Bild am Sonntag“ schrieb, einige Diplomaten hätten über diese Prioritätensetzung den Kopf geschüttelt.