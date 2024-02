Münchner Sicherheitskonferenz 2024: „Für Olaf Scholz ist die Zeitenwende längst Geschichte“

WirtschaftsWoche: In welcher Stimmung kommt der ukrainische Präsident am Wochenende nach Deutschland, Herr Kiesewetter?

Roderich Kiesewetter: Die Ukraine steht unter extremem Druck, weil das Land nicht genug militärische Unterstützung erhält. Die westlichen Ankündigungen bleiben allesamt hinter den Erwartungen zurück. Wir haben nicht nur ein Munitions-, sondern längst auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Nicht zuletzt wegen der aktuellen Lage in den USA, wo Donald Trump offen das Nato-Bündnis zerpflückt und das 60-Milliarden Hilfspaket für die Ukraine verweigert wird. In der Ukraine fehlt es an der Front mittlerweile an allem: an Geschossen, an Gerät, auch an Personal. Ferner türmen sich die Opferzahlen auf beiden Seiten in die Höhe, was gerade zu hunderttausenden traumatisierten Soldatinnen und Soldaten führt. Wir laufen da auf einen kritischen Moment zu.