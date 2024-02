Münchner Sicherheitskonferenz 2024 „Für Olaf Scholz ist die Zeitenwende längst Geschichte“

Angenommen, die Geldfrage wäre geklärt und die zwei Prozent des Haushalts für Verteidigungsausgaben sind gesichert, wäre das Problem abrupt gelöst?

Nein, Geld alleine reicht nicht. Die Ausgaben müssen immer an konkrete Fähigkeiten geknüpft sein. Eine Nato-fähige Ausstattung bei IT und Funkgeräten zum Beispiel, wo wir weit hinter den anderen Ländern zurückliegen. Die Finanzierung muss auch den richtigen Output liefern. Die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat einmal formuliert, dass wir bis 2030 zehn Prozent der Nato-Fähigkeiten stellen, dass wir dann bis 2030 drei Divisionen zur Verfügung haben. Das sind klare Fähigkeiten, die schon gegenwärtig nur schwer erfüllbar sind. An diese Aufgabe müssen wir ran. Dazu braucht man einen Haushalt, bei dem zwei Prozent vom BIP nur die Untergrenze sind.