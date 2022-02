Münchner Sicherheitskonferenz: Olaf Scholz und der „geopolitische Gezeitenwechsel“

In letzter Konsequenz wäre die Macht unter Mächten nur mit mehr Bündelung in Brüssel zu haben. Eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die – wenn es hart auf hart kommt – zuerst in Washington, aber dann in Paris und Berlin definiert wird, könnte es nicht mehr geben. Das Normandie-Format, auf das Scholz wie Macron derzeit zur Lösung des Russland-Ukraine-Konflikts so pochen, wäre dann nur eine diplomatische Durchgangsstation, Vorstufe dessen, was wirklich Machtausübung aus einem Guss wäre.